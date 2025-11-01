कंपनी निर्देशिका
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group मैनेजमेंट कंसल्टेंट वेतन

Info-Tech Research Group में मध्यक मैनेजमेंट कंसल्टेंट मुआवजा in Canada पैकेज प्रति year कुल CA$139K है। Info-Tech Research Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Info-Tech Research Group
Management Consultant
Toronto, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$139K
स्तर
L3
मूल वेतन
CA$139K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Info-Tech Research Group?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Info-Tech Research Group in Canada में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$188,625 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Info-Tech Research Group में मैनेजमेंट कंसल्टेंट भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$139,200 है।

