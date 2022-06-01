कंपनी निर्देशिका
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group वेतन

Info-Tech Research Group का वेतन कम-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $31,990 से लेकर उच्च-अंत में में एक बिक्री के लिए $119,710 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Info-Tech Research Group. अंतिम अपडेट: 8/11/2025

$160K

परियोजना प्रबंधक
Median $102K
प्रबंधन परामर्शदाता
$61.7K
बिक्री
$120K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$32K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

