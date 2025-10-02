Info Edge सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Delhi Area में

Info Edge में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Delhi Area Senior Software Engineer के लिए प्रति year ₹1.8M से Tech Lead/Team Lead के लिए प्रति year ₹4.88M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Delhi Area पैकेज कुल ₹2.01M है। Info Edge के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
