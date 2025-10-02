कंपनी निर्देशिका
Infinitus Systems सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन San Francisco Bay Area में

Infinitus Systems में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज प्रति year कुल $210K है। Infinitus Systems के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Infinitus Systems
Software Engineer
San Francisco, CA
प्रति वर्ष कुल
$210K
स्तर
-
मूल वेतन
$210K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Infinitus Systems?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Infinitus Systems in San Francisco Bay Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $427,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Infinitus Systems में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in San Francisco Bay Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $190,000 है।

