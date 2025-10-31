कंपनी निर्देशिका
Indus Valley Partners सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Indus Valley Partners में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹1.52M है। Indus Valley Partners के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025

औसत पैकेज
company icon
Indus Valley Partners
Software Engineer
Mumbai, MH, India
प्रति वर्ष कुल
₹1.52M
स्तर
L2
मूल वेतन
₹1.52M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
नवीनतम वेतन सबमिशन
सामान्य प्रश्न

Indus Valley Partners in India में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹1,778,613 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Indus Valley Partners में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,515,301 है।

