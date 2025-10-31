कंपनी निर्देशिका
inDriver
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • प्रोडक्ट डिज़ाइनर

  • सभी प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

inDriver प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

inDriver में मध्यक प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in Kazakhstan पैकेज प्रति year कुल KZT 23.19M है। inDriver के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025

औसत पैकेज
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
प्रति वर्ष कुल
KZT 23.19M
स्तर
Middle
मूल वेतन
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
बोनस
KZT 0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं inDriver?
Block logo
+KZT 30.29M
Robinhood logo
+KZT 46.48M
Stripe logo
+KZT 10.44M
Datadog logo
+KZT 18.28M
Verily logo
+KZT 11.49M
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

योगदान दें

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें प्रोडक्ट डिज़ाइनर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

inDriver in Kazakhstan में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज KZT 33,351,911 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
inDriver में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भूमिका in Kazakhstan के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा KZT 23,186,435 है।

फीचर्ड जॉब्स

    inDriver के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Square
  • Intuit
  • Databricks
  • Snap
  • Stripe
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन