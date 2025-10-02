कंपनी निर्देशिका
Indra
Indra सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Madrid Metropolitan Area में

Indra में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Madrid Metropolitan Area पैकेज प्रति year कुल €32.5K है। Indra के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Indra
Systems Engineer
Madrid, MD, Spain
प्रति वर्ष कुल
€32.5K
स्तर
Engineer
मूल वेतन
€32.5K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Indra?

€142K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Indra in Madrid Metropolitan Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €37,978 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Indra में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Madrid Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €32,519 है।

अन्य संसाधन