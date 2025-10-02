कंपनी निर्देशिका
Indra
Indra सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Chile में

Indra में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Chile पैकेज प्रति year कुल CLP 19.45M है। Indra के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
प्रति वर्ष कुल
CLP 19.45M
स्तर
L2
मूल वेतन
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
बोनस
CLP 0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Indra?

CLP 152.53M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Indra in Chile में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CLP 21,290,200 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Indra में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Chile के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CLP 19,447,952 है।

