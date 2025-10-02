कंपनी निर्देशिका
Indra
Indra हार्डवेयर इंजीनियर वेतन Madrid Metropolitan Area में

Indra में मध्यक हार्डवेयर इंजीनियर मुआवजा in Madrid Metropolitan Area पैकेज प्रति year कुल €35K है। Indra के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
प्रति वर्ष कुल
€35K
स्तर
L2
मूल वेतन
€35K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Indra?

€142K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
शामिल पदनाम

Radio Frequency Engineer

सामान्य प्रश्न

Найвищий пакет оплати для позиції हार्डवेयर इंजीनियर в Indra in Madrid Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію €46,644. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Indra для позиції हार्डवेयर इंजीनियर in Madrid Metropolitan Area складає €29,810.

