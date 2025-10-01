कंपनी निर्देशिका
INDMoney
INDMoney सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

INDMoney में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज प्रति year कुल ₹3.18M है। INDMoney के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
INDMoney
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹3.18M
स्तर
L3
मूल वेतन
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹529K
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं INDMoney?

₹13.94M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

INDMoney in Greater Bengaluru में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹4,330,719 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
INDMoney में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Bengaluru के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹3,387,270 है।

अन्य संसाधन