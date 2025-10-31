कंपनी निर्देशिका
indie Semiconductor
indie Semiconductor सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

indie Semiconductor में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada पैकेज प्रति year कुल CA$125K है। indie Semiconductor के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025

औसत पैकेज
company icon
indie Semiconductor
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$125K
स्तर
L3
मूल वेतन
CA$99.4K
Stock (/yr)
CA$25.1K
बोनस
CA$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं indie Semiconductor?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें

सामान्य प्रश्न

indie Semiconductor in Canada में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$157,751 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
indie Semiconductor में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$109,459 है।

अन्य संसाधन