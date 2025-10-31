कंपनी निर्देशिका
indie Semiconductor
  • वेतन
  • हार्डवेयर इंजीनियर

  • सभी हार्डवेयर इंजीनियर वेतन

indie Semiconductor हार्डवेयर इंजीनियर वेतन

indie Semiconductor में मध्यक हार्डवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $160K है। indie Semiconductor के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025

औसत पैकेज
company icon
indie Semiconductor
IC Design
Aliso Viejo, CA
प्रति वर्ष कुल
$160K
स्तर
2
मूल वेतन
$120K
Stock (/yr)
$40K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं indie Semiconductor?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

indie Semiconductor in United States में हार्डवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $314,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
indie Semiconductor में हार्डवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $185,000 है।

