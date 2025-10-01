Indeed सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Vancouver में

Indeed में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Vancouver L2 के लिए प्रति year CA$191K है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Vancouver पैकेज कुल CA$218K है। Indeed के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L0
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$191K
CA$137K
CA$43.7K
CA$11.2K
L2-II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Indeed में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings.
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.4%
वर्ष 3
Indeed में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)
33.4% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.35% त्रैमासिक)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings.
शामिल पदनामनया पदनाम जमा करें