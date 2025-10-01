Indeed सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Canada में

Indeed में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada L2 के लिए प्रति year CA$211K से L2-II के लिए प्रति year CA$297K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$279K है। Indeed के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L0
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$211K
CA$141K
CA$52.2K
CA$17.6K
L2-II
CA$297K
CA$160K
CA$127K
CA$9.8K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Indeed में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.4%
वर्ष 3
Indeed में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)
33.4% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.35% त्रैमासिक)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
शामिल पदनामनया पदनाम जमा करें