  • वेतन
  • कॉर्पोरेट डेवलपमेंट

  • सभी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट वेतन

Indeed कॉर्पोरेट डेवलपमेंट वेतन

Indeed में औसत कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कुल मुआवजा प्रति year $240K से $329K तक है। Indeed के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा

$260K - $309K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$240K$260K$309K$329K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Indeed में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.4%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Indeed में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)

  • 33.4% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.35% त्रैमासिक)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



सामान्य प्रश्न

Indeed में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $328,900 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Indeed में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $240,240 है।

