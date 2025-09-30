कंपनी निर्देशिका
Incorta सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Cairo में

Incorta में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Cairo पैकेज प्रति year कुल EGP 1.48M है। Incorta के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
प्रति वर्ष कुल
EGP 1.48M
स्तर
Senior
मूल वेतन
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
बोनस
EGP 0
कंपनी में वर्ष
5 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Incorta?

EGP 7.88M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Incorta in Greater Cairo में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज EGP 5,829,211 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Incorta में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Cairo के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा EGP 1,477,620 है।

