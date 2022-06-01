कंपनी निर्देशिका
Included Health वेतन

Included Health का वेतन कम-अंत में में एक वित्तीय विश्लेषक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $114,570 से लेकर उच्च-अंत में में एक व्यवसाय परिचालन के लिए $332,655 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Included Health. अंतिम अपडेट: 8/19/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पाद प्रबंधक
Median $219K
प्रशासनिक सहायक
$125K

व्यवसाय परिचालन
$333K
डेटा विश्लेषक
$134K
डेटा वैज्ञानिक
$325K
वित्तीय विश्लेषक
$115K
उत्पाद डिजाइनर
$186K
कार्यक्रम प्रबंधक
$208K
परियोजना प्रबंधक
$137K
भर्ती अधिकारी
$166K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$265K
यूएक्स अनुसंधानकर्ता
$286K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Included Health में, स्टॉक/इक्विटी ग्रांट 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Included Health में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका व्यवसाय परिचालन at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $332,655 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Included Health में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $197,003 है।

