Impossible Foods बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर वेतन

Impossible Foods में औसत बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर कुल मुआवजा प्रति year $140K से $196K तक है। Impossible Foods के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025
औसत कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Impossible Foods में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)