Impossible Foods बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर वेतन

Impossible Foods में औसत बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर कुल मुआवजा प्रति year $140K से $196K तक है। Impossible Foods के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा

$152K - $177K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$140K$152K$177K$196K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Impossible Foods में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Impossible Foods में बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $196,350 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Impossible Foods में बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $140,250 है।

