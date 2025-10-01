कंपनी निर्देशिका
Imply
Imply सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन San Francisco Bay Area में

Imply में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर कुल मुआवजा in San Francisco Bay Area प्रति year $344K से $502K तक है। Imply के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत कुल मुआवजा

$395K - $451K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$344K$395K$451K$502K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Imply में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Imply in San Francisco Bay Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $501,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Imply में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in San Francisco Bay Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $344,250 है।

