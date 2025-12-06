कंपनी निर्देशिका
IMMO Capital
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
IMMO Capital सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

IMMO Capital में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in India प्रति year ₹3.06M से ₹4.37M तक है। IMMO Capital के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा

$40K - $46.8K
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$34.9K$40K$46.8K$49.7K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं IMMO Capital?

सामान्य प्रश्न

IMMO Capital in India में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹4,370,264 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
IMMO Capital में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹3,062,920 है।

