Illumio सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन San Francisco Bay Area में

Illumio में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर कुल मुआवजा in San Francisco Bay Area प्रति year $213K से $309K तक है। Illumio के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत कुल मुआवजा $242K - $281K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $213K $242K $281K $309K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Illumio में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

