Illumina रिक्रूटर वेतन

Illumina में रिक्रूटर मुआवजा in United States P3 के लिए प्रति year $95K है। Illumina के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा

$87.4K - $102K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$80.8K$87.4K$102K$113K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 4 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Illumina में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Illumina in United States में रिक्रूटर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $113,050 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Illumina में रिक्रूटर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $80,750 है।

