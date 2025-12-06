Illumina मैकेनिकल इंजीनियर वेतन

Illumina में मैकेनिकल इंजीनियर मुआवजा in United States P1 के लिए प्रति year $86.4K से P5 के लिए प्रति year $248K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $141K है। Illumina के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
$86.4K
$76.3K
$8.8K
$1.3K
P2
$142K
$115K
$24K
$3K
P3
$127K
$114K
$9.6K
$4K
P4
$199K
$145K
$42.5K
$11.5K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Illumina में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)
