IHS Markit साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट वेतन

IHS Markit में औसत साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट कुल मुआवजा प्रति year $84.5K से $123K तक है। IHS Markit के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा

$95.8K - $111K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$84.5K$95.8K$111K$123K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं IHS Markit?

सामान्य प्रश्न

IHS Markit में साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $122,570 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
IHS Markit में साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $84,460 है।

अन्य संसाधन

