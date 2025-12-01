Icertis सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Icertis में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर कुल मुआवजा in India प्रति year ₹4.53M से ₹6.2M तक है। Icertis के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/1/2025

औसत कुल मुआवजा $56K - $66.5K India सामान्य रेंज संभावित रेंज $51.7K $56K $66.5K $70.8K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार Options Icertis में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Icertis ?