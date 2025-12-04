कंपनी निर्देशिका
IAG GBS
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
IAG GBS सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

IAG GBS के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

में करियर स्तर क्या हैं IAG GBS?

सामान्य प्रश्न

IAG GBS in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $100,278 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
IAG GBS में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $100,278 है।

अन्य संसाधन

