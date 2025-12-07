कंपनी निर्देशिका
Human Interest
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Human Interest टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Human Interest में औसत टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर कुल मुआवजा in United States प्रति year $176K से $246K तक है। Human Interest के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/7/2025

औसत कुल मुआवजा

$189K - $223K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$176K$189K$223K$246K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Human Interest में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Human Interest in United States में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $245,700 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Human Interest में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $176,400 है।

अन्य संसाधन

