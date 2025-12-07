Human Interest फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

Human Interest में औसत फाइनेंशियल एनालिस्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $97.2K से $138K तक है। Human Interest के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/7/2025

औसत कुल मुआवजा $110K - $131K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $97.2K $110K $131K $138K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Human Interest में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Human Interest ?