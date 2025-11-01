कंपनी निर्देशिका
Hum Capital
Hum Capital सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Hum Capital में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $232K है। Hum Capital के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Hum Capital
Staff Software Engineer
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$232K
स्तर
-
मूल वेतन
$197K
Stock (/yr)
$35K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Hum Capital?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Hum Capital in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $277,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Hum Capital में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $215,000 है।

