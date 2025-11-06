कंपनी निर्देशिका
HT Media सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Delhi Area में

HT Media में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Delhi Area पैकेज प्रति year कुल ₹2.15M है। HT Media के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत पैकेज
company icon
HT Media
Software Engineer
New Delhi, DL, India
प्रति वर्ष कुल
₹2.15M
स्तर
SDEII
मूल वेतन
₹2.15M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं HT Media?
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

HT Media in Greater Delhi Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹2,368,143 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
HT Media में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Delhi Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,947,823 है।

