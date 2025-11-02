Hotel Engine सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

कंपनी निर्देशिका
Hotel Engine में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Brazil पैकेज प्रति year कुल R$552K है। Hotel Engine के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Hotel Engine
Data Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
प्रति वर्ष कुल
R$552K
स्तर
L3
मूल वेतन
R$552K
Stock (/yr)
R$0
बोनस
R$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
सामान्य प्रश्न

Hotel Engine in Brazil में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज R$623,308 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Hotel Engine में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Brazil के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा R$551,600 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Hotel Engine के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

