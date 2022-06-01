Change
लॉगिन
साइन अप
सभी डेटा
स्थान के अनुसार
कंपनी के अनुसार
पद के अनुसार
वेतन कैलकुलेटर
चार्ट विज़ुअलाइज़ेशन
सत्यापित वेतन
इंटर्नशिप
वार्ता सहायता
लाभों की तुलना करें
कौन हायर कर रहा है
2024 वेतन रिपोर्ट
सर्वोच्च वेतन देने वाली कंपनियाँ
एकीकृत करें
ब्लॉग
प्रेस
Google
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
प्रोडक्ट मैनेजर
न्यूयॉर्क सिटी एरिया
डेटा साइंटिस्ट
व्यक्तिगत डेटा पॉइंट्स देखें
Levels FYI Logo
वेतन
📂 सभी डेटा
🌎 स्थान के अनुसार
🏢 कंपनी के अनुसार
🖋 पद के अनुसार
🏭️ उद्योग के अनुसार
📍 वेतन हीटमैप
📈 चार्ट विज़ुअलाइज़ेशन
🔥 रियल-टाइम पर्सेंटाइल
🎓 इंटर्नशिप
❣️ लाभों की तुलना करें
🎬 2024 वेतन रिपोर्ट
🏆 सर्वोच्च वेतन देने वाली कंपनियाँ
💸 मीटिंग लागत की गणना करें
#️⃣ वेतन कैलकुलेटर
योगदान दें
वेतन जोड़ें
कंपनी लाभ जोड़ें
लेवल मैपिंग जोड़ें
नौकरियाँ
सेवाएँ
उम्मीदवार सेवाएँ
💵 वार्ता कोचिंग
📄 रेज़्यूमे समीक्षा
🎁 रेज़्यूमे समीक्षा गिफ्ट करें
नियोक्ताओं के लिए
इंटरैक्टिव ऑफर
रियल-टाइम पर्सेंटाइल 🔥
मुआवजा बेंचमार्किंग
शैक्षणिक अनुसंधान के लिए
मुआवजा डेटासेट
समुदाय
← कंपनी निर्देशिका
HomeLight
यहाँ काम करते हैं?
अपनी कंपनी का दावा करें
अवलोकन
वेतन
लाभ
नौकरियां
नया
चैट
HomeLight लाभ
लाभ जोड़ें
तुलना करें
अनुमानित कुल मूल्य: $1,095
बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
Dental Insurance
Health Insurance
Vision Insurance
Gym / Wellness Reimbursement
Employee Assistance Program
PTO (Vacation / Personal Days)
Paternity Leave
Maternity Leave
Disability Insurance
Health Savings Account (HSA)
Life Insurance
Sick Time
Sabbatical
Free Snacks
$730
Free Lunch
घर
Remote Work
वित्तीय और सेवानिवृत्ति
401k
Flexible Spending Account (FSA)
सुविधाएं और छूट
Employee Discount
Learning and Development
अन्य
Volunteer Time Off
डेटा को तालिका के रूप में देखें
HomeLight सुविधाएं और लाभ
लाभ
विवरण
Dental Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
401k
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Volunteer Time Off
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Health Savings Account (HSA)
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Sabbatical
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Free Lunch
Employee Discount
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
फीचर्ड जॉब्स
HomeLight के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली
संबंधित कंपनियां
Rhino
Move
Zumper
StockX
HouseCanary
सभी कंपनियां देखें ➜
अन्य संसाधन
साल अंत वेतन रिपोर्ट
कुल मुआवजा कैलकुलेट करें