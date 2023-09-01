कंपनी निर्देशिका
Hitachi Solutions
Hitachi Solutions वेतन

Hitachi Solutions का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $21,302 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $165,825 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Hitachi Solutions. अंतिम अपडेट: 11/21/2025

सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $155K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $146K
बिज़नेस एनालिस्ट
$44K

कस्टमर सर्विस
$21.3K
डेटा साइंटिस्ट
$154K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$113K
प्रोडक्ट मैनेजर
$166K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Hitachi Solutions में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $165,825 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Hitachi Solutions में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $145,600 है।

अन्य संसाधन

