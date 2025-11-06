कंपनी निर्देशिका
Hitachi Rail Sts सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Pittsburgh Area में

Hitachi Rail Sts में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Pittsburgh Area पैकेज प्रति year कुल $100K है। Hitachi Rail Sts के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत पैकेज
company icon
Hitachi Rail Sts
Software Engineer
Pittsburgh, PA
प्रति वर्ष कुल
$100K
स्तर
Senior
मूल वेतन
$100K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Hitachi Rail Sts in Pittsburgh Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $155,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Hitachi Rail Sts में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Pittsburgh Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $100,300 है।

