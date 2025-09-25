कंपनी निर्देशिका
Hitachi Rail Sts
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Hitachi Rail Sts सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Hitachi Rail Sts में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $100K है। Hitachi Rail Sts के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025

औसत पैकेज
company icon
Hitachi Rail Sts
Software Engineer
Pittsburgh, PA
प्रति वर्ष कुल
$100K
स्तर
Senior
मूल वेतन
$100K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Hitachi Rail Sts?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Didžiausias atlyginimų paketas सॉफ्टवेयर इंजीनियर pozicijai Hitachi Rail Sts in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $155,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Hitachi Rail Sts सॉफ्टवेयर इंजीनियर pozicijai in United States yra $100,300.

अन्य संसाधन