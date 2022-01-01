कंपनी निर्देशिका
Hinge Health
Hinge Health वेतन

Hinge Health का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $48,540 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर के लिए $353,225 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Hinge Health. अंतिम अपडेट: 9/5/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $175K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $240K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $232K

बिज़नेस ऑपरेशन्स
$142K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$147K
बिज़नेस एनालिस्ट
$124K
कॉरपोरेट डेवलपमेंट
$271K
डेटा एनालिस्ट
$133K
डेटा साइंटिस्ट
$271K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$234K
इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर
$261K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$75K
मार्केटिंग
$118K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$158K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$48.5K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$353K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$116K
यूएक्स रिसर्चर
$207K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Hinge Health में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Hinge Health में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $353,225 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Hinge Health में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $166,550 है।

