HERE Technologies सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

HERE Technologies में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L5 के लिए प्रति year $110K से L10 के लिए प्रति year $212K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $120K है। HERE Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L5
$110K
$90K
$20K
$0
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
शामिल पदनाम