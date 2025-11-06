कंपनी निर्देशिका
HERE Technologies
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Poland

HERE Technologies सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Poland में

HERE Technologies में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Poland L6 के लिए प्रति year PLN 165K से L8 के लिए प्रति year PLN 320K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Poland पैकेज कुल PLN 201K है। HERE Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L5
Software Engineer I(प्रवेश स्तर)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
नवीनतम वेतन सबमिशन
में करियर स्तर क्या हैं HERE Technologies?

सामान्य प्रश्न

HERE Technologies in Poland में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज PLN 346,665 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
HERE Technologies में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Poland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा PLN 185,964 है।

