HERE Technologies सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Poland में

HERE Technologies में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Poland L6 के लिए प्रति year PLN 165K से L8 के लिए प्रति year PLN 320K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Poland पैकेज कुल PLN 201K है। HERE Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
शामिल पदनामनया पदनाम जमा करें