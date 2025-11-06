HERE Technologies सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Mumbai Metropolitan Region में

HERE Technologies में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Mumbai Metropolitan Region L5 के लिए प्रति year ₹3.67M से L9 के लिए प्रति year ₹5.76M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Mumbai Metropolitan Region पैकेज कुल ₹2.48M है। HERE Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
शामिल पदनामनया पदनाम जमा करें