HERE Technologies सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

HERE Technologies में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India L5 के लिए प्रति year ₹3.69M से L9 के लिए प्रति year ₹5.61M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹2.2M है। HERE Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
शामिल पदनामनया पदनाम जमा करें