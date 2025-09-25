HERE Technologies सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

कंपनी निर्देशिका
HERE Technologies
HERE Technologies में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India L5 के लिए प्रति year ₹3.69M से L9 के लिए प्रति year ₹5.61M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹2.2M है। HERE Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L5
Software Engineer I(प्रवेश स्तर)
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
Senior Engineer
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
Lead Engineer
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
₹13.94M

वेतन पाएं, धोखा नहीं

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं HERE Technologies?

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

HERE Technologies in India में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹5,606,004 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
HERE Technologies में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,127,826 है।

