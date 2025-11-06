HERE Technologies डेटा साइंटिस्ट वेतन Mumbai Metropolitan Region में

कंपनी निर्देशिका
HERE Technologies में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Mumbai Metropolitan Region L5 के लिए प्रति year ₹3.91M से L7 के लिए प्रति year ₹1.65M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Mumbai Metropolitan Region पैकेज कुल ₹2.25M है। HERE Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं HERE Technologies?

सामान्य प्रश्न

HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹17,957,761 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
HERE Technologies में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in Mumbai Metropolitan Region के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,102,805 है।

