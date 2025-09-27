कंपनी निर्देशिका
Helsing
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • प्रोग्राम मैनेजर

  • सभी प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Helsing प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Helsing में औसत प्रोग्राम मैनेजर कुल मुआवजा in United Kingdom प्रति year £165K से £230K तक है। Helsing के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025

औसत कुल मुआवजा

£177K - £209K
United Kingdom
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
£165K£177K£209K£230K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 3 और प्रोग्राम मैनेजर सबमिशन में Helsing की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी

£121K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से £22.8K+ (कभी-कभी £228K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Helsing में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें प्रोग्राम मैनेजर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a प्रोग्राम मैनेजर at Helsing in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £230,421. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Helsing for the प्रोग्राम मैनेजर role in United Kingdom is £165,430.

फीचर्ड जॉब्स

    Helsing के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Apple
  • Microsoft
  • Snap
  • LinkedIn
  • Facebook
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन