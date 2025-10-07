कंपनी निर्देशिका
HDFC
HDFC डेटा इंजीनियर वेतन India में

HDFC में मध्यक डेटा इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹1.61M है। HDFC के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत पैकेज
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
प्रति वर्ष कुल
₹1.61M
स्तर
E3
मूल वेतन
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
0 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं HDFC?

₹13.98M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

HDFC in India में डेटा इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹2,376,025 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
HDFC में डेटा इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,609,140 है।

फीचर्ड जॉब्स

    HDFC के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

