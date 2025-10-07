कंपनी निर्देशिका
HCSC बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Dallas Area में

HCSC में मध्यक बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Dallas Area पैकेज प्रति year कुल $80K है। HCSC के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत पैकेज
company icon
HCSC
Software Engineer
Dallas, TX
प्रति वर्ष कुल
$80K
स्तर
L2
मूल वेतन
$80K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं HCSC?

$160K

सामान्य प्रश्न

HCSC in Greater Dallas Area में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $102,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
HCSC में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Dallas Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $80,000 है।

