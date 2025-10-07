कंपनी निर्देशिका
HCA Healthcare डेवऑप्स इंजीनियर वेतन

HCA Healthcare में मध्यक डेवऑप्स इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $114K है। HCA Healthcare के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत पैकेज
company icon
HCA Healthcare
DevOps Engineer
Waltham, MA
प्रति वर्ष कुल
$114K
स्तर
L1
मूल वेतन
$110K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$4K
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं HCA Healthcare?

$160K

सामान्य प्रश्न

HCA Healthcare in United States में डेवऑप्स इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $160,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
HCA Healthcare में डेवऑप्स इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $110,000 है।

