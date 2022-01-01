कंपनी निर्देशिका
Hawk-Eye Innovations
Hawk-Eye Innovations वेतन

Hawk-Eye Innovations का वेतन निम्न स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $69,650 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए $199,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Hawk-Eye Innovations. अंतिम अपडेट: 9/3/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $75.9K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$69.7K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$199K

रिक्रूटर
$82.3K
सामान्य प्रश्न

Hawk-Eye Innovations में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट डिज़ाइनर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $199,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Hawk-Eye Innovations में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $79,136 है।

