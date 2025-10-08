कंपनी निर्देशिका
Harvey
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • United States

Harvey फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

Harvey में मध्यक फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $225K है। Harvey के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत पैकेज
company icon
Harvey
Software Engineer
San Francisco, CA
प्रति वर्ष कुल
$225K
स्तर
L4
मूल वेतन
$225K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Harvey?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Harvey in United States में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $340,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Harvey में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $210,000 है।

