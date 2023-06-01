कंपनी निर्देशिका
Harvest Partners
Harvest Partners वेतन

Harvest Partners का वेतन कम-अंत में में एक उत्पाद प्रबंधक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $89,445 से लेकर उच्च-अंत में में एक कॉपी राइटर के लिए $241,200 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Harvest Partners. अंतिम अपडेट: 8/19/2025

$160K

कॉपी राइटर
$241K
मानव संसाधन
$166K
प्रबंधन परामर्शदाता
$169K

विपणन
$157K
उत्पाद प्रबंधक
$89.4K
कार्यक्रम प्रबंधक
$159K
भर्ती अधिकारी
$159K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$189K
यूएक्स अनुसंधानकर्ता
$148K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

The highest paying role reported at Harvest Partners is कॉपी राइटर at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $241,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Harvest Partners is $158,790.

