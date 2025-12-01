कंपनी निर्देशिका
Harvard University
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी)

  • सभी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) वेतन

Harvard University इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) वेतन

Harvard University में औसत इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) कुल मुआवजा प्रति year $43.7K से $60.8K तक है। Harvard University के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/1/2025

औसत कुल मुआवजा

$46.8K - $55.1K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$43.7K$46.8K$55.1K$60.8K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 2 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) सबमिशन में Harvard University की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी


योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं Harvard University?

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Harvard University में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $60,840 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Harvard University में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $43,680 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Harvard University के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • University of California, San Francisco
  • Georgia Tech
  • Duke University
  • Western Governors University
  • Cornell University
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/harvard-university/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.