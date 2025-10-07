कंपनी निर्देशिका
Happiest Minds
Happiest Minds डेटा इंजीनियर वेतन

Happiest Minds में मध्यक डेटा इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹830K है। Happiest Minds के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत पैकेज
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
प्रति वर्ष कुल
₹830K
स्तर
C2
मूल वेतन
₹830K
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Happiest Minds?

₹13.98M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Happiest Minds in India में डेटा इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹2,905,978 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Happiest Minds में डेटा इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹829,664 है।

अन्य संसाधन